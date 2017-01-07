أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه ترأس وفد من نقابة المحامين لتقديم التهنئة بعيد ميلاد السيد المسيح، لافتا إلى أن الاحتفال بعيد المسيح هو للمسلمين والأقباط.

وقال في تصريحات ببرنامج “مباشر من العاصمة”، المذاع علي شاشة “أون لايف”، اليوم السبت، إن مشاركة الأقباط بتلك الاحتفالية هو مبادرة للشعور بالسعادة، مشيرًا إلى أنه يجب الحرص علي تهنئة الأقباط بأعيادهم مثلما يفعلوا في أعياد المسلمين، مضيفا أن مصر تواجه إرهاب غير مرئي وهناك تحور للإرهاب والذي أصبح في عقول أصحابها فقط.