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غدا.. مظاهرة بتونس تنديدًا بالإرهاب
وزير-الشئون-الثقافية-بتونس-محمد-زين-العابدين

غدا.. مظاهرة بتونس تنديدًا بالإرهاب

السبت، 7 يناير 2017 06:57 م

تُنَظم صباح غد /الأحد/ مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، تنديدا بالإرهاب وعودة الإرهابيين من بؤر التوتر، وللتعبير عن التضامن مع الجيش وقوات الأمن.

وقالت رئيس جمعية “نبض الوطن” ابتسام جمعة - في تصريحات صحيفة اليوم - إن التنسيقية المدنية لمناهضة الإرهاب ستنظم المظاهرة غدا، بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا ولمدة ثلاث ساعات، مشيرة إلى أنه لن يتم رفع شعارات حزبية أو شعارات مناهضة للحكومة بل سيُكتفى برفع العلم الوطني والشعارات الوطنية فقط.

وأكدت جمعة أن الهدف من المظاهرة هو توحيد القوى الوطنية والتعبير عن موقف المجتمع المدني من ظاهرة الإرهاب، وطرح حلول لمعالجة قضية عودة الإرهابيين دون المزايدة على أي طرف كان.

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