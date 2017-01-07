غدا.. العاملون في مترو أنفاق لندن يضربون عن العمل

أعلن العاملون في مترو أنفاق لندن اليوم /السبت/ إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة بعد فشل المفاوضات بين اتحاد العاملين في السكك الحديدية والنقل البحري والبري وإدارة مترو أنفاق لندن في التوصل إلى حل بسبب إغلاق مكاتب التذاكر وغرف التحكم.

وذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية أن المفاوضات جرت بوساطة من “خدمة الاستشارات والمصالحة والتحكيم” وهي منظمة مرتبطة بحل المشاكل في العمل للوصول إلى حل وسط الجدل الدائر حاليا خاصة فيما يتعلق بفريق العاملين في المترو ومكاتب التذاكر.

وسيبدأ الإضراب غدا /الأحد/ الساعة السادسة مساءا ولمدة 24 ساعة.

وقال رئيس اتحاد العاملين جون ليتش، إن العرض الذي تقدم به مترو لندن لفريقه كان “محزنا وردا غير مناسب على الأزمة”، مضيفا “لقد كنا مع فريق من خدمة الاستشارات والمصالحة والتحكيم وفريق أخر من مترو أنفاق لندن لمدة أسبوع وكان موقفهم لا يتقدم أبدا.”

ومضى قائلا: “لقد قام مترو لندن العام الماضي بتسريح 830 وأكثر من العاملين في المكاتب الأمامية والمحطات. لقد أفرغوا كثيرا من غرف التحكم في المحطات ما أحدث وضعا خطيرا وغير آمن.”

وأشار إلى أن اتحاد العاملين سعى خلال المفاوضات إلى أن يتم إعادة العاملين إلى مواقعهم في غرف التحكم في المترو، لكنهم لم يستجيبوا.