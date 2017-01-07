قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أن العلاقات الجيدة بين بلاده وروسيا “أمر جيد وليس سيئا” مؤكدا أن “الأغبياء فقط أو الحمقى” هم فقط من يظنون أن هذا أمر سيء.

وأضاف -في تصريحات نقلتها قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت- أن هناك مشاكل بقدر كاف في العالم “ولا نحتاج لمشكلة أخرى”، وأنه عندما يصبح رئيسا فإن روسيا ستحترم بلاده أكثر من الأن.

ومضى قائلا إنه يرجو أن تعمل الدولتان سويا لحل الكثير من المشاكل الأهم والأكثر حساسية حول العالم.

كانت العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قد ساءت في أعقاب صدور اتهامات بأن روسيا تجسست على مواقع تابعة للحزب الديمقراطي الأمريكي للتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

كان رؤساء الأجهزة الاستخباراتية في الولايات المتحدة الأمريكية قد توصلوا إلى أسماء لمسؤلين روس قاموا بتغذية المواد التي حصلوا عليها من الإختراق على مواقع تابعة للجنة الحزب الديمقراطي إلى موقع ويكيليكس من خلال طرف ثالث.

وقال ترامب، أمس، إنه سيقوم بتعيين فريق للوصول إلى خطة خلال 90 يوما من توليه السلطة يوم 20 يناير الجاري.