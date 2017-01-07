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لميس جابر: كل تغيير يصاحبه نقد وشكوى مواطنين
الكاتبة لميس جابر

لميس جابر: كل تغيير يصاحبه نقد وشكوى مواطنين

السبت، 7 يناير 2017 06:54 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قالت الدكتورة لميس جابر، عضو مجلس النواب، إن الحكومة لم تتكلف أموالا فى البنية الأساسية وتوصيل المرافق فى العاصمة الإدارية الجديدة، معلقة ساخره: “الدولة مش دافعة فيها حاجة والبعض بيقول حاجات كتير بس لازم نكبر دماغنا”

وأوضحت في حوارها ببرنامج “صالة التحرير”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء السبت، أن الدولة لم تتكلف شىء فى العاصمة الإدارية وكان من المهم إنشاءها لأن القاهرة التاريخية بدأت تنهار بسبب الزحام، موضحة أن هناك أماكن من العصر المملوكي الطولوني والخديوي كانت تتضر بسبب الزحام.

واشارت إلى أن مصر تزيد 2مليون ونصف فى السنة، والرئيس السيسي يقيم مشروعات، لأنه ينظر لمستقبل الدولة، لافتة إلى أن كل تغيير على مر العصور يصاحبة نقد وشكوي المواطنيين.

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