يحضر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة فى السادسة من مساء غد الأحد، المباراة الودية التى ستجمع بين المنتخب القومى المصرى لكرة القدم مع نظيره التونسى، فى إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة فى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالجابون، والتى تقام خلال الفترة من 14 يناير وحتى 5 فبراير.

ويحتضن ملعب استاد القاهرة المباراة الودية غدا وسط حضور 10 آلاف مشجع لمؤازرة لاعبى المنتخب قبل سفرهم إلى الجابون، لخوض البطولة الأفريقية بعد غياب عنها دام 6 سنوات متتالية.

ويلعب المنتخب المصرى فى المجموعة الرابعة من كأس أفريقيا، مع كل من منتخبات غانا وأوغندا ومالى، بينما يشارك منتخب تونس فى المجموعة الثانية مع منتخبات الجزائر وزيمبابوى والسنغال.

وكان وزير الرياضة قد التقى مع لاعبى المنتخب الوطنى وجهازهم الفنى بقيادة هيكتور كوبر مساء الخميس الماضى، لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم على تقديم أداء جيد بالبطولة الأفريقية وتحقيق أفضل النتائج بها، لا سيما وأن المنتخب يضم مجموعة من أفضل اللاعبين.