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رسميا.. طلعت يوسف يتقدم باستقالته من بتروجت
طلعت يوسف

رسميا.. طلعت يوسف يتقدم باستقالته من بتروجت

السبت، 7 يناير 2017 04:56 م
متابعات

تقدم طلعت يوسف المدير الفنى لفريق بتروجت، باستقالته بشكل رسمى من تدريب الفريق إلى إدارة النادى البترولى، بعد تلقيه عرضا من فريق أهلى طرابلس الليبى لقيادة الفريق فنيا خلال الفترة المقبلة.

وعقد المدير الفنى للفريق البترولى جلسة مع اللاعبين اليوم السبت، وأبلغهم بقرار رحيله من النادى البترولى.

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