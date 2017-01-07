متصلة ندمت على ذنب.. و"الفيل" ينصحهاالسبت، 7 يناير 2017 05:35 م
علق الشيخ أشرف الفيل، على سؤال متصلة “ماذا أفعل بعد ارتكابي لذنب وندمت عليه وهل أمري سيكشف؟”، قائلا إن الخروج عن الطاعة تعد معصية وأحيانا فسق، والحل في ذلك هو التوبة بما يعني بداية الإقلاع عن المعصية.
وقال الفيل في برنامج “فتاوى”، المذاع على فضائية “الحياة”، اليوم السبت، أن الخطوة الثانية هي استمرار الاستغفار بشكل دائم لحين الشعور براحة نفسية، حيث تعد دليلا على زوال المعصية، وأن يطلب الفرد الغفران من الله طوال الوقت.
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