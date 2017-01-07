لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون جراء اندلاع حريق في فندق بشمال العاصمة الروسية موسكو.

وأوضحت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /السبت/ أن الحريق نشب صباح اليوم على مساحة 700 متر مربع في مبنى الفندق المؤلف من طابقين؛ ما أسفر عن مقتل شخص والعثور على جثماني شخصين تحت الأنقاض فى الفندق المحترق ليرتفع عدد ضحايا الحريق إلى ثلاثة أشخاص.

وأشارت إلى أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل حاليا، فيما تسببت درجات الحرارة المنخفضة جدا بشكل غير طبيعي في مواجهة صعوبات عند إطفائه. ولم تكشف القناة عن ملابسات الحريق.