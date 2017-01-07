أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمسيحيين فى الديار المصرية، وفقا للشريعة الإسلامية بناء الكنائس فى ظل الدولة الإسلامية، إذا احتاجوا إلى ذلك فى عباداتهم وشعائرهم التى أقرهم الإسلام على البقاء عليها، وذلك وفق اللوائح والقوانين التى تنظمها الدولة المصرية فى ذلك؛ حيث لم يرد فى الشرع الحنيف المنع من ذلك فى شيء مِن النصوص الصحيحة الصريحة، وأنه طبقا لذلك جرى العمل عبر العصور المختلفة، ووفق اللوائح والقوانين التى تنظمها الدولة المصرية فى ذلك الأمر.

وأشارت دار الإفتاء - فى بيان اليوم /السبت/ - إلى أنها أكدت سلفا فى معرض ردها على سؤال حول مشروعية بناء الكنائس للمسيحيين فى مصر، أنه لا يخفى أن سماح الدولة الإسلامية لمواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة والقيام على ذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأى الصائب الذي دلت عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأكدها عمل المسلمين عبر العصور والأمصار.

وأضافت أن بناء الكنائس ودور العبادة للمسيحيين أيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة، فضلا عن المتغيرات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية، وقيام الدولة المدنية الحديثة على مفهوم المواطنة الذى أقره النبى (صل الله عليه وسلم) فى معاهدة المدينة المنورة، ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.