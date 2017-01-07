أكدت سيدة تدعى بسمة عادلي، إحدى الغارمات، أنها لا تريد أن يعطيها أحد مال، وإنما فقط تبحث عن فرصة عمل توفر من خلالها حياة كريمة لأولادها.

وقالت في حوارها ببرنامج “أمن مصر” المذاع على شاشة “إل تي سي”، الجمعة، باكية: “متظلموناش إحنا عايزين نسدد اللي علينا، وبعت كليتي عشان الحكومة متخبطش عليا كل شوية في البيت وتهددني”.