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وزيرة التضامن تفتتح وحدتي القسطرة والعيوب الخلقية بمستشفيات جامعة عين شمس
غادة والي وزيرة التضامن‎

وزيرة التضامن تفتتح وحدتي القسطرة والعيوب الخلقية بمستشفيات جامعة عين شمس

السبت، 7 يناير 2017 03:57 م

افتتحت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي اليوم مشروع وحدة القسطرة ومشروع تجديد وتطوير وحدة عيوب القلب الخلقية والتكوينية وقلب الأطفال التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس.

وشهد الافتتاح وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، ورئيس جامعة عين شمس الدكتور عبد الوهاب عزت، وعميد كلية الطب الدكتور محمود المتيني، ومدير مستشفيات جامعة عين شمس الدكتور أيمن صالح، بالإضافة إلي وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وأعربت والي - في كلمتها خلال الافتتاح - عن شكرها لجميع مستشفيات جامعة عين شمس وطواقمها الطبية لرعايتهم الفائقة والمتميزة لجرحى العملية الإرهابية التي استهدفت الكنيسة البطرسية، مؤكدة أن تلك الرعاية مشرفة لها وللحكومة حيث تزامن الحادث مع يوم أجازة رسمية (المولد النبوي الشريف)، ولم يتأخر الفريق الطبي عن القيام بواجبه على أكمل وجه دون الانتظار أن يتم استدعاؤهم.

وقالت “اليوم نحتفل بمرور 10 سنوات على عمل مؤسسة أهلية من مؤسسات المجتمع المدني، وهي مؤسسة يحيى عرفة للعمل الخيري، مؤكدة دعمها لهذه المؤسسة لما تقدمه من خدمات جليلة للمجتمع، موضحة أن ما تم هو نموذج لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي مع المجتمع المدني”.

وأضافت “شرف لأي وزير تضامن أن يشارك في هذه المناسبات ليدعم ويساند الإنجازات التي تحققها مؤسسات المجتمع المدني ويشد على أيدي العاملين بها، ويبعث برسالة ثقة لمواصلة عملهم في خدمة مجتمعهم، وليستمر المواطنون في التبرع والتطوع في خدمة مجتمعهم”.

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