استقبل ميناء دمياط أن الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6 سفن منها 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات واحدة، و5 سفن بضائع عامة.

وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم السبت أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 23 سفينة، بالإضافة إلى 29 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأشار البيان إلى أن 3 قطارات غادرت الميناء بحمولة 3 آلاف و826 طنا و75 سيارة نقل بحمولة 3 آلاف و119 طنا من القمح، موضحا أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 99 ألفا و50 طنا، بينما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال بالميناء 104 آلاف و392 طن قمح، فيما شملت حركة الصادر من الميناء 4 آلاف و500 طن يوريا وألفي طن رمل زجاجي و3 آلاف و100 طن مولاس و324 طن حديد بلت.