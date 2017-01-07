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الأمن يرفض زيادة أعداد التذاكر فى مباراة مصر وتونس
منتخب مصر

الأمن يرفض زيادة أعداد التذاكر فى مباراة مصر وتونس

السبت، 7 يناير 2017 03:38 م
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رفضت مديرية أمن القاهرة طلب اتحاد الكرة والشركة المنظمة لمباراة مصر وتونس الودية غدا الأحد، بزيادة أعداد الجماهير إلى 25 ألف مشجع، وتمسك الأمن بالعدد المسموح به فقط وهو 10 آلاف مشجع.

كان اتحاد الكرة والشركة المنظمة طلبا من اتحاد الكرة زيادة أعداد التذاكر، بسبب الإقبال من الجماهير على المباراة، لكن الأمن تحفظ على الأمر.

يذكر أن المباراة ستقام فى السادسة مساء غد الأحد، على استاد القاهرة الدولى.

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