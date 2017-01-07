أكد محمد بن عيسي وزير الخارجية المغربي الأسبق، أن الاعتناء بالثقافة ببعض الدول العربية بأسلوب ترفيهي أكثر من إبداعي وتشجيع على الإبداع وخاصة في الإصدارات الحكومية، وقال: “كثيرا من الكتاب والشعراء والفنانين يسترزقون الله لنشر كتاب”.

وأوضح بن عيسي برنامج “حوار دبلوماسي” على قناة “روتانا خليجية” الفضائية اليوم السبت، أن آليات وأدوات الأبداع والثقافة تغيرت على مستوى العالم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي واجهره الحاسوب اللوحي.

وتوقع أن الأقطار العربية ستشهد “انفجارا ثقافيا” نتيجة الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وقال : “أن الأطفال اللاجئين سيخرج منهم عباقرة بسبب المعاناة والحرمان والألم التي تولد لدي الإنسان قدرة على تفجير ما بداخله من كتابات وفلسفة ورؤى وشعر وأدب”.

وأضاف: “أن الأوان اعتبار الثقافة وسيلة للتغلب على ما نحن فيه، وليس فقط جزء ترفيهي”، مشددا على ضرورة إشراك النخب جميع المجالات في صناعة القرار لعمل “نهضة ثقافية”.

وأشار إلى أن العاهل المغربي الملك محمد السادس يقود مسيرة بعدة فعاليات من بينها الفعاليات الثقافية، مؤكدا أنه فتح العديد من المسارح والمراكز الثقافية بالمغرب.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالأبحاث والدراسات العلمية.