استقر الجهاز الفنى للأهلي على خوض مباراتين وديتين، خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدورى، من أجل تجهيز اللاعبين لمباراة كأس السوبر أمام الزمالك، والمقرر لها 10 فبراير المقبل.

وقال أحمد أيوب مدرب الأهلي، إن أعضاء الجهاز المعاون ينتظرون عودة حسام البدرى، المدير الفنى، إلى مصر من أجل تحديد موقف المباراتين الوديتين وأطرافهما وموعدهما.

وأشار أيوب إلى أن البدرى قام بوضع برنامج تدريبى للاعبين قبل سفره من أجل تنفيذه بداية من اليوم السبت، حيث يستأنف الفريق مرانه فى الثالثة والنصف عصرا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد انتهاء الإجازة التى حصل عليها اللاعبون عقب لقاء القمة أمام الزمالك والذى أقيم يوم 29 ديسمبر الماضى.