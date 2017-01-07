 Moheet on google
السبت 7 يناير 2017 02:51 مساءً
روابط سريعة
مصادر: تأجيل رفع الدعم عن «البنزين»
المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء‎

مصادر: تأجيل رفع الدعم عن «البنزين»

السبت، 7 يناير 2017 03:19 م

أرجأ مجلس الوزراء، استكمال عملية رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، خاصة “بنزين 92” وزيادة أسعار الأسمدة، للفترة من فبراير إلى مارس المقبلين.

وقالت مصادر، في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، نشرتها في عددها الصادر صباح اليوم السبت، إنه كان مقررًا عرض رفع الدعم عن “بنزين 92” على مجلس الوزراء، خلال يناير الجاري، لكن تقرر التأجيل لأسباب سياسية، واقتصادية، لضبط تضخم أسعار السلع الرئيسية، موضحة أن السيناريو المقترح هو تحرير سعر “بنزين 92” على غرار بنزين 95.
وبحسب المصادر، تدرس الحكومة سيناريوهين لبنزين 80، أولهما تحويله لبنزين 85، وزيادة سعره، أو تأجيل الزيادة لحين إشعار آخر، مع زيادة سعر المازوت والغاز واستكمال خطة تحرير سعر استهلاك الكهرباء.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3