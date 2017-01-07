أرجأ مجلس الوزراء، استكمال عملية رفع الدعم تدريجيًا عن الوقود، خاصة “بنزين 92” وزيادة أسعار الأسمدة، للفترة من فبراير إلى مارس المقبلين.

وقالت مصادر، في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، نشرتها في عددها الصادر صباح اليوم السبت، إنه كان مقررًا عرض رفع الدعم عن “بنزين 92” على مجلس الوزراء، خلال يناير الجاري، لكن تقرر التأجيل لأسباب سياسية، واقتصادية، لضبط تضخم أسعار السلع الرئيسية، موضحة أن السيناريو المقترح هو تحرير سعر “بنزين 92” على غرار بنزين 95.

وبحسب المصادر، تدرس الحكومة سيناريوهين لبنزين 80، أولهما تحويله لبنزين 85، وزيادة سعره، أو تأجيل الزيادة لحين إشعار آخر، مع زيادة سعر المازوت والغاز واستكمال خطة تحرير سعر استهلاك الكهرباء.