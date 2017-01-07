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حساب موحّد لتبرعات مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية
العاصمة اﻻدارية الجديدة‎

حساب موحّد لتبرعات مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية

السبت، 7 يناير 2017 03:15 م

كشفت مصادر حكومية أنه سيتم إطلاق حساب بنكي موحّد، خلال الساعات المقبلة؛ لإنشاء كنيسة ومسجد فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة؛ تنفيذًا لمبادرة الرئيس، مساء أمس الجمعة، خلال حضوره احتفالية عيد الميلاد المجيد بالكرازة المرقسية بالعباسية.

وأضافت المصادر أن عددًا من رجال الأعمال والمواطنين تسابقوا إلى التبرع للمبادرة.

وكان الرئيس السيسى قد أعلن، خلال كلمته بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس الجمعة، أثناء تقديم التهنئة للبابا تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد، عن تبرعه من ماله الخاص لإنشاء أول جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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