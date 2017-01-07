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السبت 7 يناير 2017 04:08 مساءً
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الأمن احتضن نجل قتيل الإسكندرية.. وهذا ما قاله له
جثة

الأمن احتضن نجل قتيل الإسكندرية.. وهذا ما قاله له

السبت، 7 يناير 2017 04:03 م
كتب - عبد الرحمن دياب

قال توني يوسف، نجل قتيل الإسكندرية، إن قوات الأمن، تعاملت معه ومع أسرته بمنتهى الاحترافية والهدوء، موضحا “حضنوني وهدوني.. وقالولي متخفش هنجيبه”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفي ببرنامج “أمن مصر” المذاع على شاشة “ال تي سي”،إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات، أنه ذو فكر متطرف.

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