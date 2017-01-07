الأمن احتضن نجل قتيل الإسكندرية.. وهذا ما قاله له

قال توني يوسف، نجل قتيل الإسكندرية، إن قوات الأمن، تعاملت معه ومع أسرته بمنتهى الاحترافية والهدوء، موضحا “حضنوني وهدوني.. وقالولي متخفش هنجيبه”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفي ببرنامج “أمن مصر” المذاع على شاشة “ال تي سي”،إلى أن المتهم اعترف في التحقيقات، أنه ذو فكر متطرف.