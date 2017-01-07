أصغر عروسين في مصر.. العريس 8 سنوات والعروسة 4السبت، 7 يناير 2017 03:11 م
أثارت خطوبة طفلين في مصر، لم يتعد فيها عمر العريس سبعة أعوام، فيما لم يتجاوز عمر العروس أربعة أعوام، سخرية وجدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحرص أهالي العروسين على إيصال رسالة للخاطبين وهما أبناء عمومة، بأنهما سيتزوجان في المستقبل عند وصولهما السّن القانونية التي تسمح لهما بالزواج، إذ تقدم العريس الذي يدرس في الصف الثاني الابتدائي، بشبْكة الخطوبة والتي كانت عبارة عن مصاغ ذهبي وصلت قيمته إلى 18 ألف جنيه.
ففي إحدى قرى مركز طوخ بمحافظة القليوبية المصرية، كانت عائلة العروسين الطفلين على موعد مع حفل الخطوبة، حيث دعا والد العريس خالد زهران وشقيقه إسلام الأقارب والجيران إلى حضور حفل خطوبة نجل الأول إسلام على ابنة الثاني فريدة.
وفي جو من الفرح والأغاني الشعبية حضر الأهل والأقارب الحفل، الأمر الذي تسبب بدهشة أهل القرية، بعد أن أوضح والد العروسين أن الخاطبين الطفلين أحبَّا بعضهما، وتم الاتفاق على أن تكون فريدة زوجة إسلام مستقبلا.
وقام والد العريس بشراء مشغولات ذهبية تقدر قيمتها بقرابة 18 ألف جنيه، لتقديمها شبْكة للعروس وسط حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تحوّلت إلى سخرية من الأمر، لصغر سنّ العروسين وعدم معرفتهما بتلك الخطوة التي تحتاج إلى نضج عقلي.
توعد بإجراء قانوني
في السياق، قال عضو في المجلس القومي للطفولة والأمومة -فضَّل عدم ذكر اسمه- إن “الواقعة محل دراسة وتأكد من قبل المجلس، لاتخاذ إجراءات صارمة بشأن الموقف”.
ووصف عضو المجلس في حديث لـ”إرم نيوز” الخطوبة بـ”انتهاك طفولة الصغيرين”، مشيراً إلى أنه “في حالة زواجهما دون سن الـ18 عاماً سيتعرض الوالدان للعقوبة”.
وقال عضو المجلس: “لن نتحدث عن الواقعة بشكل رسمي إلا بعد الوقوف على حقيقة الأمر، والنظر به ودراسته”، معتبرًا أن خطوبة الطفلين “كلام فارغ لأن العروسين لم يعيشا الطفولة حتى يتم احتكارهما بهذا الشكل في زواج لا يعرفا معناه أو متطلباته، أو حدود العلاقة فيه”.
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