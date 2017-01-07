أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات فورية للمستشار العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بدولة الكويت، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان المواطن المصري الذي توفي خلال تحميله رمل ووقع عليه خلال عمله، فضلا عن متابعة التحقيقات مع الجهات المحلية المختصة، بالإضافة إلي مستحقاته، وتعويضاته، والضمان الاجتماعي ، وذلك بالتعاون مع القنصلية.

وقال الوزير : إنه تلقي تقريرا عاجلا اليوم السبت، من المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالكويت جمال سيد أحمد، يشير فيه إلي وفاة مواطن مصري يدعي محمد إبراهيم على الحافظ، ويعمل بمصنع الصناعات الوطنية علي مهنة عامل، وسبب الوفاة اسفكسيا الردم والخنق، حيث كان يقوم بتحمل رمل ووقع عليه لمدة 3 ساعات، طبقا لرواية زملاؤه، وجارى التحقيق في الواقعة بمعرفة الجهات المختصة لبيان ما إذا كانت هناك شبهه جنائية من عدمه، مشيرا إلي أن المتوفي من مواليد 10 أكتوبر 1977، من بلده كودية الإسلام، ديروط، محافظة أسيوط.

وتقوم السفارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان للقاهرة ودفنه بمعرفة أسرته، وفي نفس الوقت التواصل مع المصنع لسداد جميع مستحقات العامل والتعويضات اللازمة للأسرة.