أكدت مصادر مطلعة بمصلحة السجون أن الأنباء التي ترددت عن وفاة مرشد جماعة الإخوان السابق مهدي عاكف عارية تماما عن الصحة.

وأضافت أن حالته الصحية مستقرة وتحت الملاحظة بمستشفى المنيل الجامعي التي نقل إليها أمس الجمعة، لإجراء فحوصات طبية له بالمركز القومي للأورام.

وكانت مصادر مطلعة أكدت أمس الجمعة، أن إدارة سجن طرة نقلت مرشد جماعة الإخوان السابق مهدي عاكف إلى مستشفى المنيل الجامعي لإجراء الفحوصات اللازمة له بالمركز القومي للأورام بالمستشفى.

وأوضح المصدر أنه سبق وقامت إدارة سجن طرة منذ شهر تقريبا بنقله إلى مستشفى قصر العيني، وتم تركيب دعامة له إثر إصابته بانسداد في القناة المرارية وتمت إعادته لسجن طرة واحتجز بمستشفى طرة تحت الملاحظة الطبية.