 Moheet on google
السبت 7 يناير 2017 02:52 مساءً
روابط سريعة
نصر سالم: اختلاف مسرح العمليات وراء نجاح الجيش الثالث في التصدي للإرهاب
اللواء نصر سالم - رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة
اللواء نصر سالم - رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة

نصر سالم: اختلاف مسرح العمليات وراء نجاح الجيش الثالث في التصدي للإرهاب

السبت، 7 يناير 2017 03:01 م
محيط - خالد الريس

أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن الإرهابيين يقومون بهجماتهم على القوات المسلحة في أوقات الأعياد وأيام الجمعة، ظنا منهم أن أفراد الأمن في حالة استرخاء، مشيدا بيقظة قوات الأمن.
وأشار سالم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، إلى أن المناطق الواقعة بنطاق الجيش الثاني الميداني ذات طبيعة جغرافية مليئة بالأشجار بالإضافة إلى الكثافة السكنية، مما تسهل على الإرهابيين زرع القنابل بين الأشجار لاستهداف الجيش، وقال “الإرهابيين أجبن من النزول في الصحراء ومواجهة القوات المسلحة لأنها ستثبت تفوق القوات المصرية”.
وأشار إلى أن طبيعة منطقة الجيش الثالث ساعدت على تصدي القوات للإرهابيين نظرا لاختلاف مسرح العمليات بين الجيشين الثاني والثالث لأن الأرض صحراوية جبلية ومكشوفة، واصفا عملية أمس “بانها أسهل عملية للقوات المسلحة”.
وأضاف أن الإرهابيين يقومون باستخدام المواطنين كدروع بشرية لأنهم يتعاملون مع القوات المسلحة كمواطنين عاديين في ظل الكثافة السكنية ببعض المناطق، مشددا  على ضرورة عمليات الاستطلاع وتجميع المعلومات للأجهزة الأمنية واصفا اياها بـ”تنفس الأوكسجين”.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3