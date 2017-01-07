أكد اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة، أن الإرهابيين يقومون بهجماتهم على القوات المسلحة في أوقات الأعياد وأيام الجمعة، ظنا منهم أن أفراد الأمن في حالة استرخاء، مشيدا بيقظة قوات الأمن.

وأشار سالم من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم السبت، إلى أن المناطق الواقعة بنطاق الجيش الثاني الميداني ذات طبيعة جغرافية مليئة بالأشجار بالإضافة إلى الكثافة السكنية، مما تسهل على الإرهابيين زرع القنابل بين الأشجار لاستهداف الجيش، وقال “الإرهابيين أجبن من النزول في الصحراء ومواجهة القوات المسلحة لأنها ستثبت تفوق القوات المصرية”.

وأشار إلى أن طبيعة منطقة الجيش الثالث ساعدت على تصدي القوات للإرهابيين نظرا لاختلاف مسرح العمليات بين الجيشين الثاني والثالث لأن الأرض صحراوية جبلية ومكشوفة، واصفا عملية أمس “بانها أسهل عملية للقوات المسلحة”.

وأضاف أن الإرهابيين يقومون باستخدام المواطنين كدروع بشرية لأنهم يتعاملون مع القوات المسلحة كمواطنين عاديين في ظل الكثافة السكنية ببعض المناطق، مشددا على ضرورة عمليات الاستطلاع وتجميع المعلومات للأجهزة الأمنية واصفا اياها بـ”تنفس الأوكسجين”.