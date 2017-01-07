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تفاصيل القبض على قاتلي «قبطي وزوجته» بالمنوفية
سلاح أبيض سكين مطواه جريمة قتل جريمة طعن طعنة

تفاصيل القبض على قاتلي «قبطي وزوجته» بالمنوفية

السبت، 7 يناير 2017 02:58 م

أعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط مرتكبى واقعة مقتل المواطن جمال سامى جرجس فضل الله، 62 عاما، بالمعاش، وزوجته نادية أمين جرجس، 55 عاما، موظفة بالتأمينات الاجتماعية، داخل مسكنهما بدائرة مركز تلا بالمنوفية، تم القبض على محمد عباس بدوى المهدى، 27 عاما، سبق اتهامه فى 4 قضايا “سلاح- سرقة”، وعبد العزيز إبراهيم عبد الوهاب القماش، 24 عاما، سبق اتهامه فى قضيتين جنائيتين.

وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة بغرض سرقة كروت شحن ومبالغ مالية من مسكن المجنى عليهما لعلمهما أن نجلهما يمتلك محلا لتقديم خدمات الإنترنت بمسكنه ويقوم ببيع كروت شحن للهواتف المحمولة من خلاله، فقاما بالتسلل إلى المنزل عن طريق الأسطح المجاورة للمسكن وسرقة كمية من كروت الشحن ومبلغ مالى، وفوجئا بتواجد المجنى عليهما بالمنزل ولدى قيامهما بالاستغاثة بالأهالى قاما بقتلهما.

وضبط بحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبندقية خرطوش بدون ترخيص، وطلقتان من ذات العيار، وكروت الشحن المستولى عليها، وكارت ميمورى خاص بالمجنى عليه، وهاتف المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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