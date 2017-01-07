تفاصيل القبض على قاتلي «قبطي وزوجته» بالمنوفيةالسبت، 7 يناير 2017 02:58 م
أعلن مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط مرتكبى واقعة مقتل المواطن جمال سامى جرجس فضل الله، 62 عاما، بالمعاش، وزوجته نادية أمين جرجس، 55 عاما، موظفة بالتأمينات الاجتماعية، داخل مسكنهما بدائرة مركز تلا بالمنوفية، تم القبض على محمد عباس بدوى المهدى، 27 عاما، سبق اتهامه فى 4 قضايا “سلاح- سرقة”، وعبد العزيز إبراهيم عبد الوهاب القماش، 24 عاما، سبق اتهامه فى قضيتين جنائيتين.
وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة بغرض سرقة كروت شحن ومبالغ مالية من مسكن المجنى عليهما لعلمهما أن نجلهما يمتلك محلا لتقديم خدمات الإنترنت بمسكنه ويقوم ببيع كروت شحن للهواتف المحمولة من خلاله، فقاما بالتسلل إلى المنزل عن طريق الأسطح المجاورة للمسكن وسرقة كمية من كروت الشحن ومبلغ مالى، وفوجئا بتواجد المجنى عليهما بالمنزل ولدى قيامهما بالاستغاثة بالأهالى قاما بقتلهما.
وضبط بحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبندقية خرطوش بدون ترخيص، وطلقتان من ذات العيار، وكروت الشحن المستولى عليها، وكارت ميمورى خاص بالمجنى عليه، وهاتف المجنى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
-
هكذا تكتشف عروض العمل الوهمية - محيط
تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية. أصبح…Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
جامعة أسوان تستضيف مؤتمر مكافحة الفساد في قطاع الاستثمار
تُطلق جامعة أسوان مؤتمرها الاقتصادي الأول بعنوان ” نشر إجراءات النزاهة ومعايير الشفافية في القطاعات الحكومية المنوطة بإدارة الاستثمار “، خلال الفترة من 16 إلي 18 ...Sat, 07 Jan 2017 11:37:21 GMT
-
القبض على قاتلي «قبطي وزوجته» في المنوفية
أعلن اللواء خالد أبوالفتوح ، مدير أمن المنوفية، اليوم السبت، ضبط مرتكبي جريمة قتل موظف قبطي بالمعاش وزوجته داخل منزلهما بقرية «طوخ دلكا» التابعة لمركز تلا بمحافظة ...Sat, 07 Jan 2017 10:24:45 GMT
-
الصين تعتزم إصدار قانون لحماية حقوق القصر على الإنترنت
تعتزم الصين إصدار قانون لحماية حقوق القصر على الإنترنت وذلك بفرض عقوبات تتراوح بين الغرامة أو الإغلاق ضد المواقع الإلكترونية التي تجمع أو تستخدم معلومات شخصية ...Sat, 07 Jan 2017 08:21:50 GMT
-
مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في حريق بالإسكندرية
لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 6 آخرون إثر اختناقهم بعد اشتعال النيران فى منزلها بسبب ماس كهربائى. تلقى المقدم صالح عبد الحليم، رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل بمحافظة ...Sat, 07 Jan 2017 08:53:01 GMT
-
السيسي يدعم منتخب الفراعنة قبل «المعركة اﻷفريقية»
تتم اليوم السبت المنتتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر استعداداته لمواجهة نظيره التونسى غدا الأحد، فى مباراة ودية هامة قبل سفر البعثة إلى ...Sat, 07 Jan 2017 07:21:03 GMT
-
مسؤول مصري: رئيس لبنان الجديد يزور القاهرة الشهر الجاري
قال مسؤول في السفارة المصرية ببيروت، إنه يجري التحضير لزيارة الرئيس اللبناني الجديد ميشال عون إلى مصر خلال الشهر الجاري. وأوضح المسؤول في تصريحات لشبكة “24 ...Sat, 07 Jan 2017 08:37:37 GMT
-
12 طريقة لإقامة علاقات طويلة المدى
تتواجد المحادثات الصغيرة لسبب ما. فمن الغريب أن تبدأ حديثك بسؤال “ما هي أفضل ذكريات طفولتك؟” عندما تقابل شخصاً لأول مرة في مؤتمر أو حفل ما. فلا أحد يريد أن يتورط في ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
احذري.. هذه العلامات تدل على خيانة زوجك
الحفاظ على علاقتك أمر صعب للغاية، ويحتاج لمجهود كبير من الطرفين، وقد يحدث أن ينصرف عنك زوجك دون أسباب مسبقة، ووقتها قد لا تعرفين ماذا تفعلين، وقد يكون واحد من أسباب ...Sat, 07 Jan 2017 08:21:50 GMT