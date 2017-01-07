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اشتباكات دامية بسبب الخلاف على قطعة أرض في قنا
مشاجرة

اشتباكات دامية بسبب الخلاف على قطعة أرض في قنا

السبت، 7 يناير 2017 02:57 م
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نشبت اشتباكات مسلحة بمركز نجع حمادي بشمال قنا، قبل قليل، وأسفر عن إصابة شخصين بسبب الخلاف على قطعة أرض.

تلقى اللواء “صلاح حسان” مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة ربة منزل بطلق ناري في البطن، ومزارع بجروح وسحجات، خلال اشتباكات مسلحة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض بقرية زليتم بمركز نجع حمادي، وتحرر المحضر اللازم، وأخاخطرت النيابة للتحقيق.

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