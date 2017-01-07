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السبت 7 يناير 2017 02:39 مساءً
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مصادر يمنية: 10 غارات جوية تستهدف مواقع الحوثيين في صعدة
طيران التحالف العربي

مصادر يمنية: 10 غارات جوية تستهدف مواقع الحوثيين في صعدة

السبت، 7 يناير 2017 02:49 م
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شنت مقاتلات التحالف العربي السبت، غارات جوية على مناطق متفرقة في محافظة صعدة اليمنية ، المعقل الرئيسي للحوثيين.

وقالت مصادر محلية: “إن مقاتلات التحالف استهدفت بنحو 10 غارات جوية منطقتي العند بمديرية سحار، ومران بمديرية حيدان، وشبكة الاتصالات بجبل الأحمر بمديرية الصفراء، دون أن تتضح على الفور الخسائر التي خلفها القصف”.

في الوقت ذاته، أفادت مصادر من اللجان الشعبية الموالية للحوثيين، بأن قوات الجيش (الموالية للحوثيين والرئيس السابق، علي عبدالله صالح) واللجان الشعبية، استهدفت مواقع للجيش السعودي في منفذ الخضراء وجبل الصم في نجران، بالقصف المدفعي.

وأشارت إلى أن”القصف أدى إلى إحراق آلية عسكرية سعودية، و تدمير أخرى محملة بالجنود، ما أدى إلى إصابة من كانوا على متنها”.

ولم يصدر التحالف العربي، بقيادة السعودية أي تعليق حول ذلك حتى الآن.

وتشهد المناطق الواقعة على الشريط الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو عامين.

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