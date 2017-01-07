البيئة: توسيع نطاق الرقابة المستمرة على الانبعاثات الصناعيةالسبت، 7 يناير 2017 02:43 م
قامت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية لنوعية الهواء بالإنتهاء من عملية ربط الظروف المرجعية (درجة الحرارة، والضغط، معدل السريان) فى مداخن شركة بنى سويف للأسمنت بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية، وتأكيد جودة البيانات.
يأتى ذلك في إطار سعي وزارة البيئة لتوسيع نطاق الرقابة المستمرة للإنبعاثات الصادرة من مداخن الكيانات الصناعية الكبرى من خلال إلزامها بالربط علي الشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية.
وأشارت الوزارة - فى بيان اليوم السبت إلى القيام بإجراءات المتابعة للشركات المرتبطة بالشبكة القومية لرصد الإنبعاثات الصناعية من الجسيمات الصلبة الكلية والملوثات الغازية باستخدام شبكة من الحاسبات الآلية على مدار 24 ساعة للتأكد من توافقها مع الحدود المسموح بها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
وأوضح البيان أن عدد مواقع الرصد الذاتي للشركات الصناعية الكبرى على مستوى الجمهورية والمرتبطة بالشبكة بلغ 191 موقعا للرصد تابعة لـ46 شركة يتم مراقبتها إلكترونيا من خلال جهاز شئون البيئة والفروع الإقليمية المرتبطة بالخادم الرئيسي بالشبكة على مدار 24 ساعة.
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