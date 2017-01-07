دولة محمد علي تبني حداثة بلا إنسان .. والمجتمع يجبر الحكام على التمصير

الكنيسة ترفض موالاة الغرب.. وبطريرك: الإنجيل عندنا قبل أن تولد أمريكا

الشيخ الباجوري يرفض طلب الخديو بإقصاء النصارى ويذكر بوصية النبي

الأزهر يخصص رواقا لتعليم الأقباط .. “عبده” و”رفاعة” يطالبون بشراكة وطن

“كرومر” يعترف : مصر لا تشهد تمييزا .. وصداقة الأقباط لنا مستحيلة

“يونج” : أقباط مصر ليسوا أقلية مضطهدة .. والمشايخ والقسس يتزاورون

“عبده” و”الحزب الوطني” يستنكرون هجوم الشيخ جويش وميوله العثمانية

ثورة عرابي تحيي شعار “مصر للمصريين” وزغلول وفريد ينشرونها بالعالم

بذور الشقاق .. اغتيال بطرس غالي وهتاف صحف للاحتلال وروزفلت!

“امتلاك الذات هو أمضى سلاح، مهما بلغ جبروت الطامعين وعتوهم” هكذا يدرك المستشار الجليل طارق البشري في تقديمة كتابه المهم “المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية” والصادر قبل 30 عاما ، في محاولة لتأمل ما أصاب المجتمع من تفكك جراء هزائمه المتتالية .

وبمناسبة احتفالات أقباط مصر بـ”عيد ميلاد المسيح”، كان من الهام تتبع حقيقة الوشائج التي تربط النسيج المصري، إسلامي ومسيحي، ضمن “الجماعة الوطنية” ، وهو ما يضع أي أفكار منحرفة أو سلوكيات عنيفة يندى لها جبين المجتمع، خارج نطاق ثقافته وتاريخه المشهود ..

يقول المفكر المستشار طارق البشري بمرجعه الهام : أي طامع في أمة يعمل أولا على تفتيت تماسك جماعتها وتصفية فكرة الانتماء، وتذويبها في أفكار تكتسي ثوبا براقا، مع إيقاظ الانتماءات المعارضة والثانوية.

المواطنة .. تستيقظ

لكم نعتز حين نتذكر ترابط المصريين في مواجهة الاحتلال البريطاني في 1919، وحين يعود المفكر طارق البشري لما هو أبعد يجد أنه في البدء كانت الدولة، أي دولة محمد علي الحديثة 1805، والتي أيقظت مشاعر المواطنة عن مسلمي مصر وأقباطها، وحقيقة تميز المصريين عن السلطنة العثمانية. ومن رحم الدولة والجيش – وليس الأحزاب والجماعات – نشأت الجامعة الوطنية . وربما لم يكن محمد علي نفسه يقصد بناء تلك الجامعة الوطنية ولكنه استعان بها كوسيلة – ربما – لتأسيس خلافة إسلامية جديدة من مصر !

لقد شهدت مصر بعد تولي محمد علي مباشرة اختبارات شديدة القسوة ومنها حملة فريزر 1807 والتي ووجهت بمقاومة عاتية من المصريين ، وبدأنا ندرك أن قوة المصريين الذاتية مصدر إفشال لأي خطة طامعة.

قام محمد علي بتمصير الجيش مضطرا بعد 15 عاما من حكمه؛ ورغم مقاومة الفلاحين للتجنيد، إذ كانت نظرتهم لكل ما يأتي من القصر الحاكم على أنه امتهان لهم، وكان الضباط وقيادات الجيش عادة من الأتراك والإنجليز والمماليك المخلصين.

وقد استخدم محمد علي الأقباط بإدارة الشئون المالية العامة للدولة، لمهارتهم التاريخية بهذا الجانب، حتى أنهم تولوا هذه المهام إبان الفتح الإسلامي للبلاد، وفي المقابل خص محمد علي المسلمين بالوظائف الإدارية للدولة .

والمثير ما تقرأه برسالة المبعوث الانجليزي جون بورنج 1837 بأن أقباط مصر لم يكن بينهم وبين الإنجليز اختلاط، وكان الحجاب مضروبا على نسائهم كما هو على نساء المسلمين! .. وفي الريف لا تكاد تفرق بين عادات الأقباط عن عادات أبناء العرب” ولكن المبعوث يكشف أن الأقباط كانوا معفيين من التجنيد الإجباري في هذا الوقت . أما كلوت بك فيكتب أن المصريين يظهرون تسامحا كبيرا مع أخوانهم القبط بشكل غير مسبوق لدى مسلمي العالم.

كان جل المصريين البسطاء – مسلمين ومسيحيين- بعيدين عن البعثات العلمية للخارج، وكان الأتراك والجراكسة والمتمصرين لهم الحظوة بهذا الأمر، ذلك أن الوالي كان يعد المبعوثين للوظائف العليا بالجيش والإدارة مما كان لا يزال وقفا على غير المصريين ، وسادت تلك الأوضاع باختيار تلاميذ المدارس الحديثة أيضا كالقصر العيني والمهندسخانة والزراعة والطب والالسن والحربية . ربما لذلك يكتب لويس عوض أن دولة محمد علي التي أنجزت الكثير لكنها “لم تهتم ببناء الإنسان من حيث هو إنسان” وهو نفس ما لاحظه الإمام محمد عبده حين أشار للإنجاز المادي الكبير والهبوط المعنوي المصاحب بكل مجال للتنمية في مصر .

تمصير جهاز الدولة

ومع الربع الثالث من القرن التاسع عشر اختلف الأمر تدريجيا وببطء وبدأ تمصير جهاز الدولة المصري، ودخول المسلمين “أبناء العرب” والقبط بالمراتب الوسطى والدنيا بالجيش والدولة والتعليم.

وبعد أن كانت اللغة التركية هي السائدة بالبلاد بدأت اللغة المصرية تنتشر بالصحف والقرارات الرسمية وسواها، وكانت القوانين تنظر للمواطنين على حد سواء بغض النظر عن دينهم، وهي مستقاة بأغلبها من القانون الفرنسي، وكان الاستثناء الوحيد بالأحوال الشخصية كالزواج والمواريث.

وفي عهد الخديو إسماعيل بدأ تعيين قضاة أقباط بالمحاكم ، وجرى بناء مؤسسات الدولة على أساس قومي، يخضع له المصريون ضمن الجماعة الوطنية. كما صار المصريون غالبين بإدارة المديريات (المحافظات حاليا) . ولم تكن العضوية بالبرلمان تفرق بين المصريين على أساس الديانة أيضا وبدأ إيفاد الأقباط لبعثات خارجية ضمن حركة التمصير ، إلى جانب دخولهم للمدارس العليا التعليمية (الجامعات حاليا ) .

وأصدر الوالي محمد سعيد قرارا بإلغاء الجزية المفروضة على الذميين سنة 1855 ، كما ألحقهم بالتجنيد في الجيش. والحقيقة لم يكن المصريون سعداء – بغض النظر عن ديانتهم- بالتجنيد خاصة وأن التمييز الطبقي كان يمارس بحقهم داخل الجيش، وكانوا يرسلون لمهمات لا علاقة لها بأرض وطنهم بل وربما لصالح الفرنسيين!

الكنيسة المصرية

يذكر المستشار طارق البشري أن كنيسة مصر رفضت في أواسط القرن الثامن عشر – وكانت مصر تعاني تخلفا وركودا عثمانيا ومطامع أوروبية قبيل الحملة الفرنسية- رفضت الكنيسة الاتحاد مع كنيسة الكاثوليكية، وظلت تتذكر عذابات الروم لهم وعهد الشهداء .كما رفضت الكنيسة الأرثوذكسية ضغوط المسيحيين الغرب من الكاثوليك للانفراد بقوانين لهم بمسائل الأحوال الشخصية التابعة لسلطتها .

ولم يكن رجال الدين المسيحي راضين عن الجنرال يعقوب الذي ساعد الفرنسيين في مصر، بحسب رسالة مبعوث فرنسي بمصر 1709 كما واجهت الكنيسة المصرية نشاط الإرساليات التبشيرية والتي انتهى حال البلدان التي لاقت فيها نجاحا، إلى غزوها اقتصاديا وسياسيا، إذ كانت عادة مقدمة للاستعمار الغربي.

وكانت أمريكا تخطط لضم الكنيسة القبطية للكنيسة البروتستانتية الجديدة بالقرن التاسع عشر بينما كانت رغبة الإنجليز متمثلة بالتغلغل داخلها والسيطرة عليها . كما سعى رهبان الفرنسيسكان المرسلين من قبل الحملة الفرنسية للسيطرة على أقباط مصر بالصعيد، ففشلوا ، كما فشلت مدارس الإرساليات التبشيرية جميعا بنشر العقائد المسيحية غير الشرقية بين أقباط مصر ، كما أعلن الكهنة الحرب عليها، رغم تعاطف السلطة معها.

وقال البطريرك المصري للمبشر الاسكتلندي الدكتور هوج، وقد كان قسا معروفا ببلاده : إن الإنجيل عندنا قبل أن تولد أمريكا .. وإذا كنتم تعترفون به فلماذا يذهب الأخ عندهم لقتال أخيه ؟! (في إشارة للحروب الأهلية الطاحنة بين الولايات الأمريكية) .

وفي التعليم نشأت المدارس القبطية التي تتخذ العلوم الحديثة نتيجة قلة انتظام الأقباط بالمدارس الأميرية، وقد انتشرت بعهد “كيرلس الرابع” بطريرك أقباط مصر بالربع الثالث من القرن التاسع عشر، وقد خضعت تلك المدارس (الكليات) لوزارة المعارف المصرية، وتخرج منها مشاهير كبطرس غالي وقليني فهمي وعبدالخالق ثروت وكثير من رجال القضاء والمال والإدارة، وكانت لا تشترط العنصر القبطي للالتحاق بها.

ثم ازدهر الوجود القبطي بإدارة البلاد، وكان المعلم غالي كبير رجال المال ومشرفا على أعمال المساحة بعهد محمد علي، وشنودة ناشد كبير كتاب ابراهيم باشا، ووهبة بك رزق كبير كتاب المالية بعهد اسماعيل. ولما سعى الوالي عباس الأول إبعاد المسيحيين عن المناصب العليا بالبلاد وإخراجهم للسودان، رفض الشيخ الباجوري شيخ الجامع الأزهر وقتها، وقال أنه لا يجوز خروج الذميين من بلاد هم أهلها وهم في ذمة الإسلام إلى اليوم الآخر .

وكان هذا هو الموقف السائد من رجال الدين الإسلامي، ولطالما ذكروا وصية النبي للعرب بأقباط مصر لأن لهم فيهم نسبا، ويرجع هذا النسب للسيدة هاجر المصرية زوجة إبراهيم عليه السلام وأم إسماعيل أبي العرب، كما يرجع إلى زواج النبي عليه السلام بمارية القبطية.

ويذكر جورج يونج بكتابه “مصر” أنه لا يوجد بالبلاد تفرقة طائفية ضد الأقباط، كتلك التي تعاني منها الأقليات الضعيفة بأوروبا. ويتبادل المشايخ والقسس الزيارة بالاحتفالات الدينية، وهناك طلاب مسلمون بالمدارس القبطية والعكس أيضا بمدارس الأوقاف، بل إن الأزهر خصص ببدايات القرن العشرين رواقا لتعليم الأقباط العلوم المنطقية والشرعية ، كما درس به أولاد العسال وهم من كبار مثقفي القبط ومنهم وهبي تادرس الشاعر الذي كان يحفظ القرآن ويقتبس منه وميخائيل عبدالسيد صاحب صحيفة “الوطن” آنذاك . ولذلك يؤكد طارق البشري أن الإخاء القبطي الإسلامي في 1919 لم يكن جديدا ولا طارئا .

يقول رفاعة الطهطاوي بكتاباته أن المصريين جميعا تربطهم وحدة اللغة والانتماء للجماعة والنظام السياسي والقانوني والحقوق والواجبات ، فلماذا لا يبنون وطن سعيد ناهض؟

لقد وسع الفكر الإسلامي للمفهوم القومي ولم يضق به ، وظهر “مصر للمصريين” كشعار سياسي يعبر عن الجامعة الوطنية، والطموح لبناء وطن مستقل، يحكمه بنوه الذين دخلوا المدارس الحديثة بعهدي سعيد وإسماعيل ثم طالبوا بالنفوذ إلى المستويات العليا على حساب بقايا الصفوة الحاكمة التركية والشركسية . ووقفوا إبان ثورة عرابي في وجه الخديو توفيق المستبد وفي وجه النفوذ الغربي الأوروبي المقتحم لأرض الوطن ، الطامع في استعماره .

ومن رحم الثورة العرابية خرج أول حزب سياسي في مصر الحديثة 1879 وقد نص على انه حزب سياسي وليس ديني، وهو يسعى لاستقلال مصر كي لا تكون ولاية عثمانية، فضلا عن مطالبة الخديو بما وعد به من الحكم الشورى واستعادة الموارد المصرية بيد عملاء الاحتلال، وإطلاق عنان الحرية للمصريين وعدم الاصغاء للحاشية ممن يحسنون له الاستبداد .

ويحكي السيد رشيد رضا أن الشيخ محمد عبده كان يرى الوطنية عبارة عن تعاون أهل الوطن الواحد، المختلفي الأديان في كل ما فيه عمرانه وإصلاح حكومته . وكان عبدالله النديم بصحيفة “التنكيت والتبكيت” يستخدم كثيرا كلمة وطني، في الإشارة للجامعة بين المسلم والمسيحي، وكلمة أجنبي في إشارة لكل تدخل من المحتل أو محاولة لإثارة الفتن الطائفية.

الاستقلال يلم الشمل

في بدايات القرن العشرين، اشتد ساعد الحركة الوطنية المعادية للاحتلال البريطاني، سيما بعد حادثة دنشواي، ونما النشاط السياسي وظهرت الأحزاب المصرية، وهنا بدأت بذور شقاق مصطنعة قادتها صحيفتا “مصر” و”الوطن” من جهة ، وصحيفة “المؤيد” و”اللواء” من جهة أخرى، فتحدثت الصحف الأولى بشكل هجومي على المسلمين بمصر، عربا كانوا أم تركا أو غيره، وهاجمت فكرة الجامعة الإسلامية على أساس أنه لا وطن مع الدين، ورد الشيخ جاويش في 1908 عبر صحيفته يؤكد أن كتابات المهاجمين أمثال أخنوخ فانوس تنفخ في الشرر، وجاء مقاله قاسيا، فانتقده الجانب الإسلامي لأنه “اعتدى على غير معتد وناضل في غير حرب” على قول الإمام محمد عبده، مؤكدا أنه لا يجب الهجوم على طائفة بخطأ شخص منها .

وأدان الحزب الوطني أية كتابات تضر بسلام عنصري الأمة المصرية، وهاجم العقاد الشيخ جاويش الذي انشغل عن مطالب الأمة بالاستقلال وهجومه على سفر سعد زغلول ومحمد فريد لرفع شعار “مصر للمصريين” وانشغاله بالرد على كاتب تونسي مسيحي مسيء ، كما هاجمه لدعوته ولاء مصر للدولة العثمانية، فتظل بمنزلة التابع للمتبوع. كما هاجم الشيخ رشيد رضا كتابات الشيخ علي يوسف التي تخصصت بالهجوم على حملات الصحافة المسيحية، وانشغلت عن هموم الوطن وتجاوزت “حدود الذوق السليم” .

كانت الأمة المصرية مهمومة بمجابهة التبعية لسلطة الخديو العثماني والاحتلال الإنجليزي، ومهمومة بتحقيق دستور عادل وحياة نيابية سليمة، وإحياء مبدأ الثورة العرابية “مصر للمصريين”.

ولكن الثلاث سنوات ما بين 1908 و1911 شهدت أقصى أنواع الشقاق بين مسلمي مصر وأقباطها؛ قد أظهرت الصحف المهاجمة للمسلمين أنها موالية للانجليز والاحتلال حين عارضت المطلب الديمقراطي بشأن الدستور والحياة النيابية والذي برأيها “من شأنه الإضرار بمصالح القبط” وهو ما زاد من هجوم الحزب الوطني عليها .

وفي زيارة الرئيس الأمريكي تيودور روزفلت لمصر 1910 حاول إثارة النعرة الطائفية بالإشارة لمقتل بطرس غالي باشا رئيس الوزراء، محذرا من مخاطر منح دستور لمصر وهي في “طور التكوين” وهو ما يجعلها خطر على نفسها! وقد وصفت صحيفة “مصر” خطابه بالبليغ النافع ، رغم علمها بأنه سافر أيضا للندن بعد مصر وألقى محاضرة اتهم المصريين فيها بالتوحش، مؤكدا أن الإنجليز “حراس مرافق المدنية” بل وانتقد الإنجليز لأنهم مكنوا المصريين من التمتع بشيء من الحرية! فسارت مظاهرات تهتف بسقوطه ، ولكن صحيفة “الوطن” كتبت : “روزفلت على الطائر الميمون يا نصير الحق ويا منصف الأقلية من الأكثرية” فلما عين كتشنر معتمدا بريطانيا في مصر سنة 1911 استقبلته بقولها “هذا فاتح السودان ومذل التعايشي والقاضي على دولة الدراويش”

ودعت تلك الصحف لتولية الأقباط – باعتبارهم الأكثر كفاءة من وجهة نظرهم- بالمناصب العامة كافة، وليس مساواتهم بالمسلمين فحسب . ولم يفت أخنوخ فانوس رئيس الطائفة الإنجيلية لدعوة المحتل لسن تشريعات طائفية ومراقبة التعليم وفرض الضرائب وتوثيق الصلات مع بريطانيا وإدخال الأجانب بنسيج مؤسسات الحكم المصري لضمان سيطرتهم !! وجاء ذلك ببيان حزبه “مجتمع الإصلاح القبطي” ونشرت بيانات تبدو في ظاهرها معتدلة ولكنها في الحقيقة كانت مثيرة لفتن لا وجود لها ، كنسبة الأقباط بالمناصب العامة .

لكن لم يتمادى من القبط إلى الدعوة إلى قومية قبطية إلا النزر اليسير، والبعض كان يستخدم لفظ قبطي للدلالة على المصريين بمختلف دياناتهم، عملا بالتسمية القديمة للشعب، وقد انفعل رمزي تادريس الكاتب المعروف بمثيري الفتن قائلا أن دولة كفرنسا بها “مواطنون من ديانات مختلفة” وأن كل المصريين لهم نفس الحقوق والواجبات، محذرا ممن يدعون للجامعة الإسلامية التي تهمش الأقباط وتبقي سيادة العثمانيين المنافية لمعنى الاستقلال الصحيح .

ولا شك أن اغتيال بطرس غالي كان أحد بذور الشقاق بين عنصري الأمة، وقد اغتاله ابراهيم الورداني أحد الشباب الوطني، وعمل مثيرو الشقاق على استغلال الحادث بتفجير الخلافات الطائفية، رغم أن أسباب الاغتيال كانت سياسية بحتة؛ فباعتراف الورداني أن “بطرس غالي وقع اتفاقيات أسلمت السودان للإدارة الإنجليزية 1899 عندما كان وزيرا للخارجية، وأنه رأس محكمة دنشواي التي أصدرت أحكام الشنق والجلد المعروفة 1906، وكان يعمل على مد امتياز قناة السويس ” . وأقيم عام 1911 المؤتمر القبطي والإسلامي وهنا جرى تصعيد للخلاف، وقد حشدت عائلات متعصبة من الطرفين ولها مصالح مع المحتل لتزكية الصراع .

لقد كان ويصا واصف ومرقص حنا من كبار أعلام القبط الذين وقفوا ضد “الشقاق” وكان الأول من خاصة أنصار مصطفى وفريد بالحزب الوطني، كما يذكر الرافعي. وقد خطب في حفل للحزب بالاسكندرية بعد وفاة مصطفى كامل وهاجم ما ورد في تقرير كرومر سنة 1906 من اصطباغ الحركة الوطنية بالصبغة الدينية . كما خطب مرقص حنا بذكرى الهجرة النبوية 1910 قائلا أن الشبيبة المسيحية تشارك المسلمة احتفالهم بهذه الذكرى لدين “شريف مبدؤه أن محبة الوطن من الإيمان” .

وقد كتب عوض واصف :

أبناؤها عبدالسميع وأحمد والموسوي وليس ثمة دخيل

لا فرق بين العالمين وأرضهم وطن وحيد والجميع سليل

هل في السماء مذاهب وعناصر هل ثم إلا صاحب وخليل

وكتب آخر يقول

فالدين لله يوم الحشر يسألنا عنه ويسألكم والخلق تزدحم

ما للديانة دخل في صوالحنا بتنا شطورا وبات الغير يغتنم

وكتب أمير الشعراء أحمد شوقي :

فعلى تعاليم المسيح لأجلهم ويوقرون لأجلنا الإسلاما

الدين للديان جل جلاله لو شاء ربك وحد الأقواما

هذي ربوعكم وتلك ربوعنا متقابلين نعالج الأياما

هذي قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجما وعظاما

فبحرمة الموتى وواجب حقهم عيشوا كما يقضي الجوار كراما