قال طارق الخولي - عضو لجنة العفو الرئاسي - إن القائمة الثانية للمفرج عنهم انتهت، وأغلبها طلاب وأصحاب رأي وصحفيون “لم يقوموا بارتكاب أعمال عنف أو الانتماء لتنظيم إرهابي”.

وأضاف الخولي - عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب- في تصريحات تلفزيونية، أن اللجنة انتهت من إقرار القائمة الثانية، وجار تحديد موعد مع مؤسسة الرئاسة لعرض التوصيات لمراجعتها وإصدارها بشكل قرار رئاسي.

وحول أسباب تأخرها، أرجع ذلك إلى فحص عدد كبير من حالات السجناء والأسماء المكررة وتطبيق المعايير على هذه الحالات بعدم الانتماء لتنظيم إرهابي وعدم ارتكاب أي أعمال عنف.

وأوضح الخولي أن القائمة يغلب عليها الطلاب وأصحاب الرأي والنشر والصحفيون.

وأكد أن اللجنة ليس مخولًا لها الإعلان عن عدد القائمة أو الأسماء التي تحتويها، لكنها جهة استشارية، ومؤسسة الرئاسة هى التى ستعلن عن الأمر كله.

وأشار إلى أن التقرير شمل أيضًا توصيات لمؤسسة الرئاسة تتعلق بالمحبوسين احتياطيًا دون ارتكاب أعمال عنف، لافتًا إلى أن هناك حالات تم تأجيلها لقائمة العفو الثالثة.