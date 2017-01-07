مسجد الشيخ زايد خامس أكبر مساجد العالمالسبت، 7 يناير 2017 03:27 م
يعد مسجد الشيخ زايد الكبير معلما معماريا وسياحيا متميزا في أبوظبي حيث أنه يضفي صورة جمالية آسرة على مدخل الإمارة، ويقع في منطقة استراتيجية بين أهم جسرين في العاصمة الإماراتية، وهما جسر المصفح، وجسر المقطع، ويعد خامس أكبر مسجد على مستوى العالم.
وتم بناء المسجد،الذي يحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،رئيس الامارات السابق،ليستوعب أكثر من 40 ألف مصل.
وتم استخدام أفضل أنواع الرخام ومواد البناء في مختلف جوانب البنية المعمارية لهذا المسجد،الأمر الذي يجعل منه أعجوبة معمارية فريدة في العالم.
ويشغل المسجد المكسو بالرخام مساحة تزيد عن 22 ألف متر مربع، ويشتمل على أربع مآذن بطول 107 أمتار للمأذنة الواحدة، بالإضافة إلى 80 قبة تغطي الساحات الخارجية والمداخل الرئيسية الجانبية للمسجد، وتتميز هذه القباب المزينة بالرخام الأبيض، بجمالها ودقة تصميمها.
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