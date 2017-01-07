مدير شرطة النقل يتفقد محطات مترو الأنفاقالسبت، 7 يناير 2017 02:37 م
تفقَّد اللواء محمد يوسف، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم السبت، الخِدمات الأمنية المعيَّنة على إدارة شرطة مترو الأنفاق، خاصة القريبة من دُور العبادة المسيحية لتي تشهد إقبالًا كثيفًا من الإخوة الأقباط بمحطات (الدمرداش- منشية الصدر– غمرة– الشهداء– أحمد عرابي- جمال عبدالناصر– أنور السادات– سعد زغلول– السيدة زينب- الملك الصالح- مار جرجس– مسرة– روض الفرج– سانت تريزا- العتبة القديمة– العتبة الجديدة– باب الشعرية- الجيش– عبده باشا– العباسية).
كما قام مدير شرطة النقل بالمرور على محطة سكة حديد القاهرة، تزامنًا مع احتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.
وتبيَّن انتظام كل الخدمات الأمنية المعيَّنة على مداخل ومخارج المحطة، وكذلك الصالات والأرصفة، وصلاحية أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن، حيث وجَّه القوات بما هو مَنوطٌ بهم من مهام ومداومة فحص حقائب ومتعلقات المترددين على محطات المترو وإجراءات التفتيش الذاتي للركاب، وتحديدًا حاملي الحقائب؛ تحسبًا لأي أعمال تهدِّد أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًا بذل المزيد من الجهد، خاصة في المرحلة الراهنة في ظل الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد.
وشدَّد مدير شرطة النقل على متابعة شاشات المراقبة بالمحطات واليقظة التامة والإخطار الفوري بأي ملاحظات في حينه، ووجّه بسرعة الاستجابة لبلاغات (التحرش والتسوُّل) وكل صور الخروج على الشرعية وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائي وإنفاذ القانون، والتحرك السريع من قِبل الشرطة النسائية المعيَّنة بالمحطات.
وأكد مدير شرطة النقل بضرورة تلقِّي جميع الشكاوى وفقًا للضوابط الخاصة بهذا الشأن، وتذليل كل العقبات للمواطن، كما نبَّه بضرورة حسن معاملة المواطنين مقدِّمي الشكاوى ومراعاة حقوق الإنسان وإعلاء قيم المواطنة وتأكيد التحلِّي بالحكمة والكياسة واللباقة التي تنعكس بدورها في بث روح الثقة بين المواطنين.
وفي نهاية الجولة حرص اللواء محمد يوسف على التأكيد للمستويات القيادية والإشرافية بتكثيف الخدمات الأمنية على جميع المنشآت بما يحقق إحكام إجراءات تأمينها وتوعية القوات وتبصرتهم بالظروف الراهنة والأحداث الجارية وتنمية الوعي والمسئولية لديهم وتوقُّع الأحداث المفاجئة والاستعداد التام للتعامل معها، كما حثّ القوات على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان وتأكيد احترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.
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