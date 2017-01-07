تلقي رئيس فريق الوحدة السعودي دعوة من المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، لاستضافته بمقر القلعة البيضاء ليزور ويتفقد منشآت النادي بعد الإحلال والتجديد الذي تم فيه.

ويأتي علي هامش الدعوة الحديث بشأن رغبة المدرب عادل عبدالرحمن، المدير الفني للفريق السعودي، في ضم أيمن حفني ،صانع ألعاب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتواجد رئيس نادي الوحدة السعودي في مصر بالوقت الحالي أثناء تواجد الفريق في مصر، والذي سيلعب مباراة ودية مع فريق إنبي مساء اليوم السبت.