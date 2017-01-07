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ترامب: الأهمال الجسيم للديمقراطيين وراء القرصنة الروسية
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي "المنتخب" دونالد ترامب

ترامب: الأهمال الجسيم للديمقراطيين وراء القرصنة الروسية

السبت، 7 يناير 2017 02:39 م
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انتقد الرئيس الأمريكي “المنتخب” دونالد ترامب، وسائل الدفاع الإلكترونية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، مشيرا إلى وجود “اهمال جسيم”- على حد قوله.
وقال ترامب من خلال تغريدات له باللغة الإنجليزية على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “الأهمال الجسيم للجنة الوطنية الديمقراطية سمح للقرصنة باتخاذ مكان، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لديها دفاع قوي”.
وأضاف: “المخابرات أشارت بقوة إلى أنه ليس هناك على أن القرصنة لم تؤثر على نتائج الانتخابات، فاجهزة التصويت لم تمس”.
وتابع : “السبب الوحيد لمناقشة قرصنة اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي جاءت لخسارتهم الكبيرة مما أشعرهم بالحرج”.
وجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة اتهمت إدارة موسكو بالحصول على معلومات تتعلق بالانتخابات الأمريكية السابقة من خلال قرصنة أنظمة الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.

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