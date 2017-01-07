ترامب: الأهمال الجسيم للديمقراطيين وراء القرصنة الروسيةالسبت، 7 يناير 2017 02:39 م
انتقد الرئيس الأمريكي “المنتخب” دونالد ترامب، وسائل الدفاع الإلكترونية للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، مشيرا إلى وجود “اهمال جسيم”- على حد قوله.
وقال ترامب من خلال تغريدات له باللغة الإنجليزية على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “الأهمال الجسيم للجنة الوطنية الديمقراطية سمح للقرصنة باتخاذ مكان، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري لديها دفاع قوي”.
وأضاف: “المخابرات أشارت بقوة إلى أنه ليس هناك على أن القرصنة لم تؤثر على نتائج الانتخابات، فاجهزة التصويت لم تمس”.
وتابع : “السبب الوحيد لمناقشة قرصنة اللجنة الوطنية بالحزب الديمقراطي جاءت لخسارتهم الكبيرة مما أشعرهم بالحرج”.
وجدير بالذكر، أن الولايات المتحدة اتهمت إدارة موسكو بالحصول على معلومات تتعلق بالانتخابات الأمريكية السابقة من خلال قرصنة أنظمة الكمبيوتر التابعة للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي.
Gross negligence by the Democratic National Committee allowed hacking to take place.The Republican National Committee had strong defense!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017
Intelligence stated very strongly there was absolutely no evidence that hacking affected the election results. Voting machines not touched!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017
Only reason the hacking of the poorly defended DNC is discussed is that the loss by the Dems was so big that they are totally embarrassed!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 7, 2017
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