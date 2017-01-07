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ارتفاع حصيلة تفجير "اعزاز" السورية إلى 60 قتيلاً
تفجير - قصف في سوريا - انفجار ‎

ارتفاع حصيلة تفجير "اعزاز" السورية إلى 60 قتيلاً

السبت، 7 يناير 2017 03:02 م
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ارتفعت حصلية التفجير الذي وقع في مدينة اعزاز التابعة لسيطرة المعارضة، بالريف الشمالي لمحافظة حلب السورية، إلى 60 قتيلاً وأكثر من 50 جريحا، بحسب مصدر طبي.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “إن الهجوم أسفر عن مقتل 60 مدنياً على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح متفاوتة”.

وفي وقت سابق اليوم، قال المسؤول بالدفاع المدني في المدينة إياد شيخ رزوق: “إن 20 شخصاً قتلوا وجرح العشرات في تفجير سيارة مفخخة بمدينة اعزاز”.

وأضاف رزوق أن التفجير وقع قرب مبنى المحكمة الشرعية، وألحق أضراراً كبيرة بالمبنى، والمحلات المجاورة.

وفي سياق متصل في ولاية كليس، المتاخمة للحدود السورية جنوبي تركيا، وصل 23 من جرحى التفجير إلى أحد مستشفيات الولاية.

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