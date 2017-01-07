أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان “الذي يتخذ من لندن مقرا” ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار سيارة مفخخة بمدنية إعزاز-التي تقع تحت سيطرة المعارضة- بريف حلب إلى 43 قتيلا.

وأوضح المرصد- حسبما ذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، أن غالبية القتلى من المدنيين، وبينهم 6 من الفصائل، وجثث متفحمة لم يتم التعرف عليها جراء التفجير الذي وقع في منطقة المحكمة الشرعية أمام سوق في المدينة الواقعة في شمال محافظة حلب على الحدود التركية.

من جانبهم ، قالت مصادر أخرى إن مشافي المدينة امتلأت بجثث القتلى والمصابين، فيما تقوم فرق الدفاع المدني بإطفاء الحرائق الهائلة الناجمة عن الانفجار.

وتعرضت مدينة إعزاز للعديد من الانفجارات خلال العامين الماضيين، معظمها كانت جراء تفجير سيارات مفخخة نفذها عناصر تابعة لتنظيم “داعش”.