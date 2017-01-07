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تركيا.. سجن 4 شيشانيين بتهمة التسلل إلى سوريا والانضمام إلى داعش
الحدود السورية التركية

تركيا.. سجن 4 شيشانيين بتهمة التسلل إلى سوريا والانضمام إلى داعش

السبت، 7 يناير 2017 02:15 م
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قضت محكمة تركية في ولاية مرسين جنوبي البلاد اليوم السبت، بحبس 4 أشخاص من الشيشانيين لاتهامهم بمحاولة التسلل إلى سوريا والانضمام إلى تنظيم “داعش”.

وأوضحت قناة “روسيا اليوم” الإخبارية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن مرسين تلقت بلاغا حول استعداد 4 أشخاص من الشيشان للسفر من بلدة “طرسوس”التركية إلى ولاية هطاي جنوبي تركيا بهدف التسلل إلى سوريا والانضمام إلى صفوف تنظيم “داعش” الارهابي.

وأشارت إلى أن الفرق التركية عثرت بحوزة الموقوفين على بطاقات مزورة تمنح للاجئين السوريين بصورة مؤقتة.

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