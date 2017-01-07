أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بقتل عدد من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية قامت بها وحدة من الجيش السوري، اليوم، بالريف الغربي لمدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش قامت بعمليات مكثفة على نقاط انتشار وتجمعات مسلحي داعش في ريف تدمر الغربي.

وأضافت أن عناصر الوحدة اشتبكوا مع مسلحي التنظيم الإرهابي فجر اليوم، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في تلال التياس شمال المحطة الرابعة في منطقة التيفور شرق مدينة حمص بحوالي 90 كم، ما أسفر عن تدمير دبابة وعدد من آليات الدفع الرباعي للتنظيم التكفيري وإيقاع العشرات من إرهابييه قتلى ومصابين.