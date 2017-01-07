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الجيش السوري يقتل العشرات من مسلحي "داعش" بريف تدمر
الجيش السوري

الجيش السوري يقتل العشرات من مسلحي "داعش" بريف تدمر

السبت، 7 يناير 2017 02:13 م
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أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، بقتل عدد من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي بعملية قامت بها وحدة من الجيش السوري، اليوم، بالريف الغربي لمدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن وحدة من الجيش قامت بعمليات مكثفة على نقاط انتشار وتجمعات مسلحي داعش في ريف تدمر الغربي.

وأضافت أن عناصر الوحدة اشتبكوا مع مسلحي التنظيم الإرهابي فجر اليوم، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في تلال التياس شمال المحطة الرابعة في منطقة التيفور شرق مدينة حمص بحوالي 90 كم، ما أسفر عن تدمير دبابة وعدد من آليات الدفع الرباعي للتنظيم التكفيري وإيقاع العشرات من إرهابييه قتلى ومصابين.

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