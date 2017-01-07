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عضو بـ"صحة النواب": لن يكون هناك إضراب للصيادلة.. والأزمة ستحل
مجلس النواب

عضو بـ"صحة النواب": لن يكون هناك إضراب للصيادلة.. والأزمة ستحل

السبت، 7 يناير 2017 02:07 م
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قال سامي المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن لجنة الصحة قامت باستدعاء أعضاء نقابة لصيادلة للاستماع، لهم في مشكلة رفع أسعار الأدوية، مؤكدًا أن الصيادلة في مصر وطنيين، والأزمة في طريقها للحل.

وأشار “المشد” - خلال اتصال هاتفي بفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة - إلى أن وزارة الصحة ليست طرف في هذه الأزمة، وإنما هي بين شركات الأدوية، والصيادلة حيث تم التوصل إلى حلول مرضية للأطراف، فهناك تعاون تام من قبل شركات الأدوية في توفير كافة أصناف الأدوية.

وأضاف أنه لن يكون هناك إضراب للصيادلة في 15 يناير، كما أعلن الصيادلة، حيث ستحل الأزمة قبل المهلة المحددة.

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