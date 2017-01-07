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الاستخبارات الأمريكية: قراصنة موسكو سيطاردون ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب

الاستخبارات الأمريكية: قراصنة موسكو سيطاردون ترامب

السبت، 7 يناير 2017 02:09 م
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أكدت الاستخبارات الأمريكية أن روسيا بعد تدخلها في انتخابات الرئاسة الأمريكية ستعمل على اختراق مواقع علمية إنتاجية ومراكز التحليل الأمريكية وحسابات مسئولين كبار في إدارة ترامب.

وورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية بفروعها أن الاستخبارات الروسية أطلقت في أعقاب الانتخابات الأمريكية حملة Spear phishing تتلخص في توجيه رسائل إلكترونية إلى مسؤولين حكوميين ومواطنين أمريكيين عاملين في المختبرات العلمية والإنتاجية في مجالات الأمن والدفاع والسياسة الخارجية يؤدي فتحها إلى اختراق بريدهم.

وأوضح أن ذلك يخدم الجهود الروسية الرامية إلى التأثير في الولايات المتحدة وجمع المعلومات الاستخبارية حول خطط وأهداف الإدارة الأمريكية المقبلة.

ويشار إلى أن دائرة الأمن الداخلي وإدارة الاستخبارات المشرفة على أجهزة الاستخبارات الأمريكية الـ17 زعمت في تقرير نشرته في أكتوبر “أن روسيا قرصنت حسابات شخصيات ومنظمات سياسية بهدف “التدخل في العملية الانتخابية الأمريكية”، دون أن توضح طبيعة هذا التدخل.

“واشنطن بوست” وفي إطار اتهامات الديمقراطيين لروسيا بدعم حملة دونالد ترامب الانتخابية، ذكرت بدورها أن شخصيات مرتبطة بموسكو بعثت إلى موقع “ويكيليكس” رسائل إلكترونية مقرصنة من حسابات جون بوديستا المدير السابق لحملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون والحزب الديمقراطي”.

كما كتبت صحيفة “نيويورك تايمز” هي الأخرى أن “القراصنة الروس هاجموا مواقع الحزب الجمهوري كذلك واستطاعوا التأثير في سير العملية الانتخابية الأمريكية”.

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