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البابا تواضروس: مصر بلد مقدسة عاش فيها المسيح
البابا تواضروس الثاني - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

البابا تواضروس: مصر بلد مقدسة عاش فيها المسيح

السبت، 7 يناير 2017 01:54 م

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية إن مصر بلد مقدسة لأن المسيح عاش فيها، بينما فلسطين أرض مقدسة لأن المسيح ولد فيها.

وأضاف البابا تواضروس - في كلمة خلال استقباله وفود المهنئين بعيد الميلاد المجيد اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية - أن وزارة السياحة تقوم بإحياء 9 أو 10 نقاط في مسار العائلة المقدسة بمصر، الأمر الذي من المتوقع أن يزيد حجم السياحة الدينية الوافدة إلى مصر.

وتابع: إن السياحة صناعة رقيقة لأن أي حادث يؤثر سلبا عليها، وأنها مصدر دخل مهم ونحتاج أن نهتم بالسياح ونقدم لهم الخدمات المختلفة.

وأكد أن الثقافة المسيحية حاضرة في الآثار التاريخية أو اللغوية أو الاجتماعية المصرية ضاربا أمثلة بشجرة مريم والبلدان والقرى التي اشتقت أسمائها من كلمات قبطية.

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