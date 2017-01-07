توقع وزير الدولة اللبنانية لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، أن تشهد الولايات المتحدة تغيرا في سياساتها تجاه الشرق الأوسط مع تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب مقاليد الرئاسة الأمريكية.

وقال رفول، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك” الروسية: “إنه للمرة الأولى منذ زمن بعيد، ولا سيما بعد الانتكاسات العسكرية التي أصابتها في الشرق الأوسط، خسرت الولايات المتحدة الكثير في هذه المنطقة، وهو ما يفرض عليها تغييراً في السياسات”.

وأضاف “في اعتقادي إن هذا التغيير سيسير بعكس التوجهات السابقة، أي لجهة التخلي عن التدخلات العسكرية، فلا الأمريكيين، ولا الإسرائيليين قادرين على القتال”.

وأشاد رفول بالدور الروسي والإيراني قائلا “إن الدور الروسي والإيراني مهم جداً في إعادة الاستقرار إلى سوريا والعراق، وفتح قنوات حوار واتصال مع تركيا”.

وأشار رفول “إلى أن ملف النفط يأتي على رأس جدول الأعمال الحكومي، وهو يوفّر ارتياحاً عالمياً على مستوى الثقة بلبنان، لافتاً إلى أن “الشركات الروسية كانت من أولى الشركات التي تقدمت بطلبات للدخول في مناقصات النفط والغاز، إلى جانب شركات أخرى”.