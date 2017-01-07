أغلقت السلطات التركية، اليوم السبت، مضيقي البوسفور والدردنيل أمام حركة الشحن البحري بسبب الثلوج الكثيفة التي تسببت في ضعف الرؤية، حسبما أفادت وكالة “الأناضول”.

ويعتبر مضيق البوسفور الذي يمر عبر إسطنبول ومضيق الدردنيل في الجنوب، مضيقين هامين لخطوط شحن النفط والحبوب العالمية.

ويمر عبر المضيقين أكثر من 3% من الإمداد العالمي خاصة من روسيا وبحر قزوين بشكل أساسي عبر الممرات المائية التي تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط.