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مرصد الكهرباء: 6300 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم
الطاقة والكهرباء

مرصد الكهرباء: 6300 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

السبت، 7 يناير 2017 01:47 م

توقع مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن تكون هناك زيادة احتياطية في الإنتاج المتاح اليوم السبت قدرها 6300 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليومية - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و200 ميجاوات، في ارتفاع عن حمل ساعة الذروة أمس، الذي بلغ 23 ألف ميجاوات، بينما بلغ الحمل الأدنى 16 ألفا و470 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.
يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.

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