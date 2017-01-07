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«الداخلية»: 152 شهيداً و2323 مصاباً في 2016
مبنى وزارة الداخلية المصرية

«الداخلية»: 152 شهيداً و2323 مصاباً في 2016

السبت، 7 يناير 2017 01:47 م

أعلنت وزارة الداخلية، انها قدمت خلال عام 2016 ما يقرب من 152 شهيدًا بينهم “35 ضابطا، و58 فردا، و10 خفراء، و48 مجندا، وموظف مدنى”، بالإضافة إلى 2323 مصابًا من بينهم “452 ضابطا، و846 فردا، و1021 مجند، و4 موظفين مدنيين” خلال مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية.

وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أن البلاد شهدت العديد من المتغيرات والتي من شأنها التأثير على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، والناتج عنه ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، ما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور فى الأسلوب الإجرامى وزيادة حدته.

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