في 2016.. الإفراج عن 15 ألف سجين بعفو رئاسيالسبت، 7 يناير 2017 01:43 م
قدم قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية العديد من الخدمات لنزلاء السجون خلال عام 2016، ففى مجال الرعاية الصحية للسجناء، تم تطوير أوجه الرعاية الصحية بالسجون من خلال هيكل متكامل يتدرج فى إطار تلك الرعاية بمنظوماتها المختلفة سواء كان يتصل بأمر الطب الوقائى أو العلاجى، وتتولاه إدارة متخصصة للخدمات الطبية بالقطاع تقوم بواجباتها بالتنسيق والتعاون التام مع أجهزة وزارة الصحة وفروعها بالمحافظات المختلفة لتعزيز مفهوم تمتع نزلاء السجون بحق العلاج المماثل لمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين فى المجتمع الخارجى.
وبلغ إجمالى عدد العيادات مختلفة التخصصات بالسجون والليمانات 116 عيادة و25 معمل تحاليل، و23 غرفة أشعة، و21 وحدة للموجات فوق الصوتية، و3 وحدات لمناظير الجهاز الهضمى، و8 غرف عمليات كبرى ومركز للغسيل الكلوى مجهز بـ9 وحدات حديثة بمستشفى ليمان طرة، وتجهيزات أخرى بعدد من السجون والليمانات.
وفى مجال الرعاية الاجتماعية للسجناء، شهدت السنوات الأخيرة تعاظمًا فى الخدمات المقدمة للسجناء، خاصةً فى مجال صرف المساعدات الاجتماعية المقدمة لأسر السجناء والمفرج عنهم وفقًا للتقرير الصادر عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى.
وتم صرف معاشات لـ22263 أسرة من أسر السجناء، خلال عام 2016، وكذا صرف معاش لـ693 من أبناء السجناء “معاش قانون الطفل”، وتقديم 16618 منحة دراسية لأبناء السجناء.
وفى مجال الأنشطة الثقافية والرياضية، تمت إقامة 37648 مباراة مختلفة بين النزلاء (كرة قدم – كرة سلة – كرة يد – كرة طائرة – تنس طاولة...)، وكذا إقامة 1606 ندوات ثقافية.
وفى مجال التعليم والإرشاد الدينى، اتجهت جهود القطاع نحو تقديم الرعاية التعليمية للنزلاء من خلال حثهم ومعاونتهم على استكمال مراحل التعليم الجامعى بالكليات والمعاهد العليا والمتوسطة، وكذا تقديم جميع صور الدعم التى تؤدى إلى إزالة جميع المعوقات التى تحول دون تحقيق السياسة التعليمية، وتم استكمال دراسة لـ830 نزيلا بمرحلة ما قبل الجامعى، و2582 نزيلا بمرحلة التعليم الجامعى، و92 نزيلا بمرحلة الدراسات العليا، ومحو أمية 2912 نزيلا من مختلف السجون، وذلك خلال عام 2016.
وفى مجال الإرشاد الدينى، تم التنسيق مع وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف بالمحافظات المختلفة والأزهر الشريف لانتداب وعاظ لإلقاء الدروس الدينية وإقامة شعائر الصلاة يوم الجمعة والأعياد الدينية المختلفة، وكذا التنسيق مع الكنائس والمطرانيات لانتداب رجال الدين المسيحى لبث الفضائل للسجناء.
أما فى مجال التنفيذ العقابى، تم الإفراج عن 15226 نزيلا توافرت فيهم شروط الإفراج تحت شرط والعفو الرئاسى، وفحص 17110 التماسات بشأن نقل سجناء إلى سجون أخرى بالقرب من محال إقامتهم أو لجمع شمل الأسرة أو التماسات خاصة بالإفراج الشرطى والعفو، وتم نقل 127 نزيلا لزيارة ذويهم المودعين بالسجون الأخرى.
كما أن زيارات المجلس القومى لحقوق الإنسان، أوضحت أن أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون كانت محلًا لتقدير أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان أثناء زيارتهم الميدانية لسجون وليمانات القطاع وعقدهم لقاءات مباشرة مع النزلاء.
فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية لتطوير وتحديث السجون المصرية بهدف توفير أقصى درجات الرعاية للسجناء وتأهيلهم وتحسين أوضاع السجناء فى جميع المجالات الصحية والتعليمية والنفسية بما يتناسب مع الفلسفة العقابية الحديثة فى تهذيب وإصلاح السجناء وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية، فقد اضطلع قطاع مصلحة السجون بالعديد من المهام خلال عام 2016 لتطوير وتحديث منظومة العمل بالسجون.
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