وفد برلماني مصري يزور السعودية قريباًالسبت، 7 يناير 2017 01:31 م
أعلن جمال محفوظ - عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب - تبنّيه مبادرة داخل المجلس لتقريب وجهات النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية، للحد من حالة الجمود التي تشهدها العلاقات بين البلدين هذه الأيام.
وقال النائب في تصريحات صحفية: “العلاقات بين مصر والسعودية أزلية وقديمة، ولا يمكن لأي طرف منهما أن يستغني عن الآخر، لذلك لابد بأى حال من الأحوال أن يكون هناك تحرك لإذابة الجليد في هذه الخلافات”.
وأوضح أن المبادرة داخل اللجنة تتمثل في قيام وفد برلماني لزيارة المملكة العربية السعودية للتعرف على سبل إزالة الخلاف بين البلدين من أجل الوصول إلى تقوية العلاقات مرة أخري، خاصة أن الجميع يعلم أن مصر والسعودية هما قطبا الأمة العربية، ولا غنى لإحداهما عن الأخرى.
وتوقع جمال محفوظ استجابة البرلمان لهذه المبادرة، وأضاف أن الجميع يعلم العلاقات بين البلدين ويحاولون إعادتها مرة أخرى.
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