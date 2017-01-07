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رئيس روسيا البيضاء يزور القاهرة منتصف يناير
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رئيس روسيا البيضاء يزور القاهرة منتصف يناير

السبت، 7 يناير 2017 01:29 م

يزور اليكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء مصر خلال النصف الثاني من يناير الحالي على رأس وفد يمثل 40 من كبرى الشركات البيلاروسية الراغبة في الاستثمار بمصر.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس روسيا البيضاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لبحث تعزيز التعاون فى مختلف المجالات بجانب بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يكون من بين مرافقين رئيس روسيا البيضاء محافظ العاصمة البلاروسية منيسك والتي تم توقيع اتفاقية توأمة بينها وبين شرم الشيخ خلال زيارة محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوة الأخيرة لبلاروسيا مع عدد من مستثمري شرم الشيخ.

ومن المقرر توقيع عدد كبير من اتفاقيات التعاون بين مصر وروسيا البيضاء خلال تلك الزيارة من بينها المجال السياحي الذي يتطلع الجانب البيلاروسي إلى دعم التعاون مع مصر في المجالات السياحية المختلفة.

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