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الجيش اليمني الموالي للرئيس هادي يسيطر على مناطق جديدة غرب تعز
الجيش اليمني

الجيش اليمني الموالي للرئيس هادي يسيطر على مناطق جديدة غرب تعز

السبت، 7 يناير 2017 01:26 م
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تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني بدعم مقاتلات التحالف العربي، السبت، من السيطرة على مناطق جديدة غرب محافظة تعز.

وقال منصور الحساني الناطق باسم المجلس العسكري بتعز، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “تمكن الجيش الوطني بحمدلله من دحر المليشيات في مناطق ذباب والتقدم والسيطرة علي ذباب والمنصورة وجبال العمري”.

وأشار الحساني إلى أن “المعارك الآن علي أشدها والتقدم مستمر والمليشيات تتهاوي، وتفر من أمام رجال الجيش الوطني، وبالإسناد الجوي المكثف من طيران التحالف الذي يحقق نجاحاً كبيراً وإصابات دقيقة في معدات وتجمعات المليشيات الإنقلابية”.

وكانت قوات الجيش والمقامة الشعبية، قد أعلنت الخميس، عن بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير مناطق استراتيجية غرب تعز من قبضة الحوثيين وقوات الرئيس السابق على عبد الله صالح، التي تفرض سيطرتها على عدد من المناطق في محافظة تعز منذ أكثر من عام ونصف.

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