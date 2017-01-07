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الحسيني: في طريقي إلى سوريا
الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

الحسيني: في طريقي إلى سوريا

السبت، 7 يناير 2017 01:41 م
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توجه الإعلامي المصري يوسف الحسيني إلى الأراضي السورية حيث سيقوم بزيارة مدينتي دمشق وحلب، مشيرا إلى أنه سيقوم بتصوير أحدى حلقات برنامجه التلفزيوني “”السادة المحترمون” المذاع على شبكة قنوات “أون”.
وقال الحسيني من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “في طريقي للمطار الآن ذاهبا إلى سوريا (نسر الشرق)، أشاهد وانقل ما حل بحلب الحرة ودمشق  الدرة بأذن الله أعود للقاهرة بحلقة مختلفة وجريئة”.

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