عاد 675 نازحا عراقيا إلى مناطقهم المحررة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي في نواحي القيارة وحمام العليل والشورة والنمرود بمحافظة نينوي شمالي العراق.

وقال معاون مدير غرفة عمليات وزارة الهجرة العراقية بكردستان علي عباس جهانجير - في تصريح صحفي اليوم السبت: “إن دفعة جديدة من النازحين عادت إلى مناطق الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل وفي القرى المحررة جنوب الموصل، حيث تم نقلهم من مركز التدقيق الامني الى مناطقهم الأصلية في القيارة وحمام العليل والشورة والنمرود بالتعاون مع وزارتي النقل والدفاع”.

وأشار إلى أن فرق وزارة الهجرة وزعت على العائدين سلات غذائية، مؤكدا أن قيادة عمليات تحرير الموصل تعمل على عودة أغلب العوائل النازحة إلى المناطق المحررة بعد تأمينها.

ولفت مدير فرع الوزارة بمحافظة الأنبار محمد رشيد إلى أنه تم استقبال 73 عائلة نزحت من المناطق الغربية بالأنبار وتسكينهم بمخيم “18 كيلو” ومخيم الفلوجة السابع في المدينة السياحية، إضافة غلى 66 عائلة نزحت الى مخيمات عامرية الفلوجة وبزيبز.. وتم توزيع المساعدات الاغاثية عليهم من مواد غذائية ومدافئ نفطية وأفرشة وأغطية.

وكانت قوات “عمليات الجزيرة والبادية” بالجيش العراقي مدعومة بالشرطة المحلية وقوات “الحشد الشعبي” سيطرت أمس على سبع قرى تقع مابين مدينتي حديثة وعانه من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي شمالي قضاء”حديثة” غربي محافظة الأنبار.. وأن القوات العراقية تحاصر منطقة “الزواية” شمال غربي حديثة ووصلت الى محيط منطقة “الصكرة” التابعة لقضاء عانه تمهيدا لتحريرهها من داعش.