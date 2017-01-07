العراق:عودة 675 نازحا لمناطقهم المحررة بنينوي.. ونزوح 139 عائلة غرب الأنبارالسبت، 7 يناير 2017 01:23 م
عاد 675 نازحا عراقيا إلى مناطقهم المحررة من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي في نواحي القيارة وحمام العليل والشورة والنمرود بمحافظة نينوي شمالي العراق.
وقال معاون مدير غرفة عمليات وزارة الهجرة العراقية بكردستان علي عباس جهانجير - في تصريح صحفي اليوم السبت: “إن دفعة جديدة من النازحين عادت إلى مناطق الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل وفي القرى المحررة جنوب الموصل، حيث تم نقلهم من مركز التدقيق الامني الى مناطقهم الأصلية في القيارة وحمام العليل والشورة والنمرود بالتعاون مع وزارتي النقل والدفاع”.
وأشار إلى أن فرق وزارة الهجرة وزعت على العائدين سلات غذائية، مؤكدا أن قيادة عمليات تحرير الموصل تعمل على عودة أغلب العوائل النازحة إلى المناطق المحررة بعد تأمينها.
ولفت مدير فرع الوزارة بمحافظة الأنبار محمد رشيد إلى أنه تم استقبال 73 عائلة نزحت من المناطق الغربية بالأنبار وتسكينهم بمخيم “18 كيلو” ومخيم الفلوجة السابع في المدينة السياحية، إضافة غلى 66 عائلة نزحت الى مخيمات عامرية الفلوجة وبزيبز.. وتم توزيع المساعدات الاغاثية عليهم من مواد غذائية ومدافئ نفطية وأفرشة وأغطية.
وكانت قوات “عمليات الجزيرة والبادية” بالجيش العراقي مدعومة بالشرطة المحلية وقوات “الحشد الشعبي” سيطرت أمس على سبع قرى تقع مابين مدينتي حديثة وعانه من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابي شمالي قضاء”حديثة” غربي محافظة الأنبار.. وأن القوات العراقية تحاصر منطقة “الزواية” شمال غربي حديثة ووصلت الى محيط منطقة “الصكرة” التابعة لقضاء عانه تمهيدا لتحريرهها من داعش.
-
هكذا تكتشف عروض العمل الوهمية - محيط
تزايدت عروض العمل الوهمية في الوقت الحالي، فقد أصبح المحتالون اليوم يبتكرون أفكاراً جديدة والعديد من حالات الاحتيال تأتي على شكل عروض عمل وهمية. أصبح…Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT
-
القبض على قاتلي «قبطي وزوجته» في المنوفية
أعلن اللواء خالد أبوالفتوح ، مدير أمن المنوفية، اليوم السبت، ضبط مرتكبي جريمة قتل موظف قبطي بالمعاش وزوجته داخل منزلهما بقرية «طوخ دلكا» التابعة لمركز تلا بمحافظة ...Sat, 07 Jan 2017 10:24:45 GMT
-
الصين تعتزم إصدار قانون لحماية حقوق القصر على الإنترنت
تعتزم الصين إصدار قانون لحماية حقوق القصر على الإنترنت وذلك بفرض عقوبات تتراوح بين الغرامة أو الإغلاق ضد المواقع الإلكترونية التي تجمع أو تستخدم معلومات شخصية ...Sat, 07 Jan 2017 08:21:50 GMT
-
جدة لم تعترف بحفيدها لأنه " قبيح جدا "
حملت امرأة حفيدها حديث الولادة إلى المستشفى حيث ولد قبل أيام بهدف غريب لا يمكن تصوره بسهولة. فقد حملت الجدة الحفيد واتهمت الموظفين بمستشفى، سانتا مارتا شمالي ...Sat, 07 Jan 2017 08:53:01 GMT
-
مصرع سيدة وإصابة 6 آخرين في حريق بالإسكندرية
لقيت ربة منزل مصرعها، وأصيب 6 آخرون إثر اختناقهم بعد اشتعال النيران فى منزلها بسبب ماس كهربائى. تلقى المقدم صالح عبد الحليم، رئيس مباحث قسم شرطة مينا البصل بمحافظة ...Sat, 07 Jan 2017 08:53:01 GMT
-
احذري.. هذه العلامات تدل على خيانة زوجك
الحفاظ على علاقتك أمر صعب للغاية، ويحتاج لمجهود كبير من الطرفين، وقد يحدث أن ينصرف عنك زوجك دون أسباب مسبقة، ووقتها قد لا تعرفين ماذا تفعلين، وقد يكون واحد من أسباب ...Sat, 07 Jan 2017 08:21:50 GMT
-
السيسي يدعم منتخب الفراعنة قبل «المعركة اﻷفريقية»
تتم اليوم السبت المنتتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر استعداداته لمواجهة نظيره التونسى غدا الأحد، فى مباراة ودية هامة قبل سفر البعثة إلى ...Sat, 07 Jan 2017 07:21:03 GMT
-
تحميل وتفريغ 237 سفينة بضائع صب بالقناة في نوفمبرSat, 07 Jan 2017 07:34:01 GMT
-
12 طريقة لإقامة علاقات طويلة المدى
تتواجد المحادثات الصغيرة لسبب ما. فمن الغريب أن تبدأ حديثك بسؤال “ما هي أفضل ذكريات طفولتك؟” عندما تقابل شخصاً لأول مرة في مؤتمر أو حفل ما. فلا أحد يريد أن يتورط في ...Fri, 06 Jan 2017 22:02:04 GMT